Новий рекорд: ЗСУ вдалося знищити вежі окупантів на відстані 9 кілометрів

Українські захисники встановили новий рекорд. Вони знищили вежі спостереження російських загарбників за допомогою дронів на відстані 9 кілометрів.

Те, що зробили наші військові – рекорд для FPV дрону-камікадзе.

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ЗСУ б'ють нові рекорди

ЗСУ знищили вежі спостереження російських військових за допомогою FPV дрону-камікадзе. Відомо, що за допомогою тих веж окупанти контролювали фронт.

Така відстань – це абсолютний рекорд. Особливо приємно те, що ці дрони українські військові збирають своїми руками.

Та новий рекорд – успішна поразка на відстані 9 кілометрів. За наявними у нас даними – це абсолютний рекорд для FPV дрону-камікадзе. До речі, дрони нашої власної розробки та виробництва,

– мовиться в повідомленні.

Захисники також зазначили, що 9 кілометрів для цих дронів – не максимум. Проте поки що без подробиць, щоб не розкрити "сюрприз" для росіян.

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