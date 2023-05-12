Жалюгідно накивали п'ятами: українські військові показали покинуті позиції росіян під Бахмутом

12 травня 2023, 00:39
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Джерело:

25 окрема Січеславська повітрянодесантна бригада

Росіянам все ніяк не вдається захопити український Бахмут. Ба більше, на деяких ділянках цього напрямку окупанти тікають, щоб не потрапити під шквальний вогонь українських захисників.

Після себе російська армія лишає гармидер, купу сміття та цілу гору невикористаної зброї. Ця знахідка обов'язково стане у пригоді українським Збройним Силам і полетить назад до своїх господарів.

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Росіян вигнали з-під Бахмута

На фото чітко видно, які умови облаштували для себе росіяни на одній з ділянок Бахмутського напрямку. Власне, українці нічого нового не побачили, адже вже давно звикли до безладу, в якому весь час живуть російські солдати.

Росіяни втекли від українських солдатів біля Бахмута / Фото 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади

 

На фото також можна побачити залишки мін, які окупанти хотіли використати для створення мінних полів. Крім цього, там були й переносні зенітно-ракетні комплекси, що застосовують окупанти по танках ЗСУ.

Зверніть увагу! Нещодавно очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин звинуватив російське командування в тому, що за їхнім наказом один з підрозділів 72 бригади міноборони Росії втік з лінії фронту. Мовляв, через їхні дії ЗСУ змогли звільнити територію завширшки майже 2 кілометри та завглибшки 500 метрів. 

ЗСУ мають певні успіхи під Бахмутом

Автор: Владислав Кравцов