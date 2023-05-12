Жалюгідно накивали п'ятами: українські військові показали покинуті позиції росіян під Бахмутом

Росіянам все ніяк не вдається захопити український Бахмут. Ба більше, на деяких ділянках цього напрямку окупанти тікають, щоб не потрапити під шквальний вогонь українських захисників.

Після себе російська армія лишає гармидер, купу сміття та цілу гору невикористаної зброї. Ця знахідка обов'язково стане у пригоді українським Збройним Силам і полетить назад до своїх господарів.

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Росіян вигнали з-під Бахмута

На фото чітко видно, які умови облаштували для себе росіяни на одній з ділянок Бахмутського напрямку. Власне, українці нічого нового не побачили, адже вже давно звикли до безладу, в якому весь час живуть російські солдати.

Росіяни втекли від українських солдатів біля Бахмута / Фото 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади

На фото також можна побачити залишки мін, які окупанти хотіли використати для створення мінних полів. Крім цього, там були й переносні зенітно-ракетні комплекси, що застосовують окупанти по танках ЗСУ.

ЗСУ мають певні успіхи під Бахмутом

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові досягли певних успіхів поблизу Бахмута. На деяких ділянках вдалося вибити окупантів на відстань до 2 кілометрів. Успішну операцію здійснили військові з 3 окремої штурмової бригади.

"Кухар Путіна" Євгеній Пригожин підтвердив від'ємний успіх вагнерівців біля Бахмута. Він заявив, що ситуація там розвивається за "найгіршим для Росії сценарієм".

Попри успіхи на фронті, заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Це він здійснює через свої вкиди про нібито відхід від Бахмута.