У ЗСУ показали пробоїну у російському катері, потопленому "Байрактаром" біля Зміїного
Джерело:телеграм Оперативний ЗСУ
Збройні Сили України на початку травня блискавично потопили російський катер "Серна" у боях за острів Зміїний. Наші героїчні захисники вдарили по російському судну з "Байрактару". Тепер у ЗСУ показали руйнівну силу безпілотника.
Результат ракетного удару з "Байрактара" по катеру "Серна"
Російські військові бояться "Байрактарів", як смерті. І це не дивно, адже безпілотник блискуче знищує ворожу техніку та катери.
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У соціальних мережах опублікували результат ракетного удару з "Байрактара" по десантному катеру ворога типу 11770 "Серна".
Цей російський катер Збройні Сили України потопили біля острова Зміїний. Удар з "Байрактара" призвів до великої пробоїни на катерні "Серна". Більш промовисто про потужність ракетних ударів з "Байрактара" скаже тільки фото.
Пробоїна на катері "Серна" / Фото "Оперативний ЗСУ"
Коли ЗСУ вдарили по катеру "Серна"
- Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та оперативне командування "Південь" 7 травня повідомили, що в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили ворожий катер типу "Серна".
- Це швидкохідний десантний катер, який призначений для висадки на непідготовлене узбережжя колісної та гусеничної військової техніки, а також десантний підрозділ до 92 осіб.
- Українські військові завдали удар по катеру відразу після того, як на борт судна завантажився особовий склад. Сергій Братчук також опублікував ефектне відео знищення катера окупантів.
- 12 травня супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля острова Зміїний. Ним виявився десантний катер типу "Серна".
- В ОК "Південь" 16 травня інформували, що російські окупанти продовжують підйомно-рятувальні роботи на місці знищення десантного катера "Серна" біля Зміїного. У Генштабі ЗСУ 17 травня також повідомляли, що росіяни продовжують здійснювати підйомно-рятувальні роботи біля Зміїного.
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