ЗСУ показали роботу ударного безпілотника Switchblade: окупанти порозсипалися, як таргани

Українські військові святкують 6 травня День піхоти. Вони показали результат роботи піхотинців.

Захисники з 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали відео, як знищують росіян. Зробили це за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade.

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"Підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення. Приємного перегляду", – зазначив полковник Дмитро Тітенко.

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День піхоти

За словами Тітенка, українську піхоту заслужено вважають однією з найкращих в Європі. Оскільки свої честь та силу вона демонструє не на святкових парадах, а в важких боях з російськими окупантами, у яких значно більше техніки.

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Тітенко наголосив, що піхотинці перебувають найближче до ворога під атакою російської артилерії та танків. Проте українські захисники наступають та впевнено тримають оборону. Саме вони підіймають синьо-жовтий стяг над звільненими територіями.

Є і зворотна сторона героїзму – більшість втрат несе саме піхота. І ми схиляємо голову перед жертовністю наших братів, які віддали життя в боях за Україну,

– сказав Тітенко.

Відсіч від королівських піхотинців

Російські окупанти спробували штурмувати позиції захисників з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила на Луганщині. Проте з групи ворожих десантників вижили лише семеро. Військові встановили, що вбиті рашисти мешкали в Удмуртії, Башкирії та Ростовській області.

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