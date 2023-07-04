Це не пов'язано з потенційним захопленням Рівненської АЕС: чому ЗСУ посилили північний кордон

Сили оборони України посилюють північний кордон України. Це не пов'язано з підривом чи захопленням Рівенської атомної електростанції.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, навіть 8 тисяч вагнерівців не вистачить, щоб прорватися і захопити Рівненську АЕС.

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"Тут ми маємо іншу пересторогу – диверсійні дії невеличких підрозділів противника, які можуть створити певні перешкоди", – сказав Грабський.

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Мовиться про можливий підрив комунікацій – пошкодження розподільчих ліній. Тоді буде важко генерувати і розподіляти електроенергію.

Як посилюють північний кордон

Рівненська АЕС у центрі уваги військового керівництва України, але мовиться про комплексне посилення кордону.

"Захист охоплює не лише контррозвідувальні та контрдиверсійні заходи, а й створення відповідної зони безпеки – ППО", – зазначив Грабський.

Росія загрожує терактом на Запорізькій АЕС

Диктатор Владімір Путін практично загнаний у куток через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного ядерного шантажу.

Зростає напруження навколо ЗАЕС, яку окупували росіяни. У мережі почали поширювати нову ІПСО, що нібито Україна в ніч на 5 липня може атакувати Запорізьку АЕС безпілотниками.

Крім того, на станції помітили предмети, які візуально нагадують вибухівку. У Збройних Силах попередили про можливу провокацію на ЗАЕС.

Раніше російські окупанти почали залишати територію ЗАЕС. Вони також дали "рекомендації" працівникам: у разів аварій звинувачувати Україну.

Володимир Зеленський 1 липня провів засідання Ставки на Рівненській АЕС. Зокрема, заслухали доповіді Валерія Залужного та Кирила Буданова. Зустріч відбулася з метою оцінювання будь-яких можливих загроз на станції.