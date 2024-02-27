ЗСУ приземлили ще один Су-34

Українські воїни збили ще один російський бомбардувальник. На Східному напрямку знищено черговий Су-34.

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що наші захисники збили ще один Су-34 на Східному напрямку.

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Мінус ще один ворожий Су-34

Олещук подякував українським воїнам за бойову роботу, а російським пілотам порадив перед кожним вильотом бачитись з рідними, адже може "не пощастити".

Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу,

– написав Олещук.

Від 24 лютого 2022 року це вже 341 знищений російський літак.

Варто зазначити, що це вже друга підбита "сушка" за останні 7 днів. Зокрема, в середу, 21 лютого, ЗСУ збили черговий Су-34.

Загалом за останні 2 тижні українські захисники збили 8 російських винищувачів: 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 й 2 винищувачі Су-35.

Також нещодавно, 23 лютого, Повітряні сили у співпраці з ГУР знищили російський літак А-50У. Це модернізований російський повітряний командний пункт, який ворог використовував для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого судна становить 350 мільйонів доларів.

Росія втратила вже два повітряних командних пункти А-50