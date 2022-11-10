ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового: яких втрат зазнають окупанти

10 листопада 2022 , 12:12
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Джерело:

Луганська ОВА

Російські військові намагаються наступати на Луганщині, однак зазнають втрат через вдалі дії ЗСУ. Крім того, українські воїни поступово просуваються вперед.

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів біля Новоселівського і Макіївки. Нещодавно українські військові зайшли до Макіївки.

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ЗСУ просуваються на Сватівському напрямку

Водночас ЗСУ завдали ворогу втрат на Сватівському напрямку. Повідомляється, що у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів з цього напрямку.

Наразі не відомо, чи розбили окупанти госпіталь у пологовому будинку. У Луганській ОВА про це не повідомляли.

У Луганській ОВА повідомили, що ЗСУ майже щодня просуваються на Сватівському напрямку.

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Автор: Михайло Гема