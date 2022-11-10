ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового: яких втрат зазнають окупанти
10 листопада 2022 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:Луганська ОВА
Російські військові намагаються наступати на Луганщині, однак зазнають втрат через вдалі дії ЗСУ. Крім того, українські воїни поступово просуваються вперед.
Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів біля Новоселівського і Макіївки. Нещодавно українські військові зайшли до Макіївки.
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ЗСУ просуваються на Сватівському напрямку
Водночас ЗСУ завдали ворогу втрат на Сватівському напрямку. Повідомляється, що у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів з цього напрямку.
Наразі не відомо, чи розбили окупанти госпіталь у пологовому будинку. У Луганській ОВА про це не повідомляли.
У Луганській ОВА повідомили, що ЗСУ майже щодня просуваються на Сватівському напрямку.
Росія хоче знову захопити Білогорівку
- Російські окупанти прагнуть знову захопити Білогорівку й намагаються прорвати оборону ЗСУ. Через це росіяни втрачають багато живої сили. Наразі найбільш запеклі бої в Луганській області точаться навколо Сватового.
- Росія хоче повернути контроль над Білогорівкою, адже боїться стрімкого просування ЗСУ.
- Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ щодня просуваються на декілька кілометрів на Луганському напрямку. Однак 5 листопада він зазначив, що наші воїни щодня просуваються на 500 метрів.
- Гайдай розповідав, що окупанти кинули багато резервів на Луганський напрямок. Також просуванню ЗСУ заважає погана погода.
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