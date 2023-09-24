ЗСУ просуваються та закріплюються в районі Вербового на Запоріжжі

Українці продовжують вести успішні наступальні операції на Півдні. Зокрема, Збройні Сили мають певний успіх у районі населеного пункту Вербове на Мелітопольському напрямку.

Деталі просування ЗСУ в ефірі телемарафону розповів речник пресцентру Сил Оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Раніше командувач Олександр Тарнавський повідомляв, що українська армія прорвала оборону росіян біля Вербового.

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На Півдні ЗСУ поступово рухаються

Олександр Шпутун розповів, що наступальна операція української армії триває. На Півдні підрозділи поступово витісняють противника – зокрема, це стосується Мелітопольського напрямку.

Речник повідомляє, що Збройні сили мають успіхи у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Росіяни вимушені відходити далі. Українські військові ж закріплюються на досягнутих рубежах.

У щоденному звіті Генштаб також окремо наголосив на успіху Сил Оборони на Мелітопольському напрямку в районі Вербового. Там так само зазначили, що українці змушують окупантів відступати та закріплюються на нових позиціях.

Де розташоване Вербове: дивіться на карті

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