Надзвичайно складний процес: у Сухопутних військах відповіли, як відбувається ротація

У Генштабі повідомили, що в ЗСУ триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконували завдання в районах бойових дій. Відведення військ – надзвичайно складний процес.

Він потребує зорганізованості та взаємодії багатьох структурних підрозділів як Збройних Сил, так і допоміжних. Про це в етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, наголосивши, що ротацією мають займатися фахівці.

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Як відбувається ротація

Тимочко навів приклад, що навіть переїзд сім'ї в інший будинок займає багато часу: спочатку необхідно скласти речі в старій оселі, перевезти їх, й згодом розмістити в новому помешканні.

Водночас військова бригада – це тисячі людей, сотні одиниць техніки, величезна кількість зброї, склади та багато інших моментів, які потрібно забезпечити засобами перевезення та вберегти під час ротації.

Та сама броньована техніка переміщується на тралах або ешелонами. Усе залежить від умов, в яких вона перебуває – які реалії дають можливість пересуватися.

Особовий склад також потрібно десь розташувати, подбати про переміщення, максимально вберегти від ураження ракетами, ворожою авіацією чи артилерією.

Це кропіткий, серйозний та професійний підхід. Добре, що про це заговорили. Впевнений, що журналісти та дотичні структури обов'язково спостерігатимуть за процесом,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

"Якщо якісь частини не будуть виводити або не буде обіцяної ротації, це стане доступним для суспільства. Ніхто нікого обманювати не збирається. Тут питання у збереженні особового складу та наявних технічних засобів у військових частинах при ротації", – додав Іван Тимочко.

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