Фактично виведено з ладу 4 кораблі, – у ВМС сказали, які проблеми можуть виникнути у росіян

Сили оборони України уразили три великі десантні кораблі – "Ямал", "Азов" та "Костянтин Ольшанський", а також один розвідувальний – "Іван Хурс". Внаслідок цього окупанти матимуть проблеми з логістикою.

Це 24 Каналу заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він нагадав, що під час проблем з Кримським мостом, коли його було неодноразово уражено, ворог був змушений шукати інші логістичні шляхи.

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"Фактично виведено з ладу чотири кораблі, три з них – це великі десантні кораблі, а також середній розвідувальний корабель", – наголосив він.

Проблеми з логістикою ворога

Дмитро Плетенчук зазначив, що ці великі десантні кораблі використовувалися, зокрема, для того, щоб як пороми перевозити навіть цивільних, які незаконно переміщувалися у Крим. Втрата кораблів вплине на військову логістику росіян.

Наприклад, навіть Кримський міст не може забезпечити зараз військову логістику через пошкодження, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС.

Звісно, такі вантажі вони можуть доставляти так само військовими кораблями як найдешевшим способом. Тому що літаками досить важко, складно і дорого доставляти в Крим. Тому для них це важливо. Враховуючи те, що у строю з 13 одиниць, не рахуючи "Костянтина Ольшанського", залишалося 5. Станом на зараз так 5 і залишається,

– сказав речник.

ВДК "Ямал" та "Костянтин Ольшанський" готувалися до застосування. Тому Україна повинна була вивести їх з ладу.

Ураження чотирьох ворожих кораблів: коротко