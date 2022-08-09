російські військові почали вивозити свої сім'ї з окупованого Херсона

Схоже, в окупантів знову починається паніка. російські військові вже почали вивозити свої сім'ї з тимчасово окупованого Херсона.

Так, виглядає на те, що військові агресора налякалися нещодавніх ударів Збройних Сил України по Антонівському та Каховському мостах. Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

Увага Після удару по Антонівському мосту окупанти влаштували істеричне шоу, – херсонський активіст

Вчора, 8 серпня, Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів туди не допускали.

Також через ці події почався масовий вивіз родин військових росії, які жили у Херсоні,

– зазначили там.

Перед цим у Іванівці та Високопіллі військовослужбовці російської армії викрали автомобілі місцевих жителів та обікрали будинки й вивезли всю побутову техніку.

16 червня росія активізувала ввезення сімей військовослужбовців російських окупаційних військ до Херсона, вони самовільно заселяли залишені будинки та квартири українців. Однак, схоже, щось пішло не за планом.

Попри те, що своїх же з міста вивозять, у Херсоні окупанти намагаються створити картинку початку навчального року у захоплених освітніх закладах регіону. Від тактики терору вони перейшли до підкупу – батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, пропонують щомісячно платити 4 тисячі гривень.

ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

У тимчасово окупованому Херсоні Збройні Сили України знову завдали удару по важливій для російських військ локації – Антонівському мосту. HIMARS знову продемонстрували влучне потрапляння.

Міст вкрай важливий для логістики російської армії. Якщо його буде зруйновано, то російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані.

Українські військові 8 серпня знову завдали ударів і по Каховському мосту. Також знищили кілька баз збереження боєприпасів.

Керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що це суттєво впливає на моральний стан російських військ та на його боєздатність.

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