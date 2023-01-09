Більше 20 російських офіцерів загинуло, – Жданов розповів про удар по гуртожитку на Херсонщині

ЗСУ вдарили по гуртожитку в Гаврилівці Другії на Херсонщині, де перебували сотні російських військових. Там могло загинути понад 20 офіцерів та десятки окупантів, також багато поранених.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив, що про цей удар говорять менше, бо інцидент в Макіївці був гучнішим в інформаційному полі.

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За його словами, Генштаб ЗСУ скромно згадав, що наші військові "накрили" гуртожиток у Гаврилівці Другій. "Тут не піднявся галас, бо Росії вдалося приховати цю трагедію від російських пабліків", – сказав експерт.

Бам був розташований 404 мотострілковий полк тероборони. Росія перекинула туди близько тисячі окупантів в гуртожиток заводу "Таврида", і туди "прилетіло". На сьогодні відомо про 100 поранених "300", а загиблими вважаються близько 20 офіцерів,

– заявив Жданов.

Військовий експерт наголосив, що наразі невідома кількість загиблих з особистого складу, але там можуть нарахувати сотні окупантів.

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