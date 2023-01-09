Більше 20 російських офіцерів загинуло, – Жданов розповів про удар по гуртожитку на Херсонщині
ЗСУ вдарили по гуртожитку в Гаврилівці Другії на Херсонщині, де перебували сотні російських військових. Там могло загинути понад 20 офіцерів та десятки окупантів, також багато поранених.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він наголосив, що про цей удар говорять менше, бо інцидент в Макіївці був гучнішим в інформаційному полі.
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За його словами, Генштаб ЗСУ скромно згадав, що наші військові "накрили" гуртожиток у Гаврилівці Другій. "Тут не піднявся галас, бо Росії вдалося приховати цю трагедію від російських пабліків", – сказав експерт.
Бам був розташований 404 мотострілковий полк тероборони. Росія перекинула туди близько тисячі окупантів в гуртожиток заводу "Таврида", і туди "прилетіло". На сьогодні відомо про 100 поранених "300", а загиблими вважаються близько 20 офіцерів,
– заявив Жданов.
Військовий експерт наголосив, що наразі невідома кількість загиблих з особистого складу, але там можуть нарахувати сотні окупантів.
Жданов розповів про удар ЗСУ по окупантах на Херсонщині: відео
Атаку ЗСУ по окупантах в Макіївці та "помста" Росії
- У ніч на 1 січня ЗСУ привітали ворога, завдавши ракетного удару по ПТУ №19, що у тимчасово окупованій Макіївці. Внаслідок удару близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів. У Кремлі цинічно підтвердили загибель тільки 89 військових.
- Тепер Росія у відповідь вигадала брехню про "помсту" ЗСУ – мовялв, російські війська провели "операцію відплати" у Краматорську, де загинуло понад 600 українських військовослужбовців. Проте в ЗСУ вже спростували маразматичну заяву ворога.
- Цікаво, що вже навіть самі росіяни не вірять в "офіційні" російські заяви. Новий фейк вже назвали "операцією фантазер".
- І доки Росія бреше про "помсту", все більше російських окупантів вирушають на концерт до Кобзона. Станом на 9 січня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 111 760 окупантів.