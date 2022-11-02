ЗСУ дуже вдало вдарили по окупантах у Херсоні: влучили у ворожі системи ППО

Українська армія кожного дня змушує ворога відступати та прицільно б'є по позиціях загарбників. Депутат Херсонської облради заявив, що Збройні Сили ліквідували техніку протиповітряної оборони загарбників.

Від перших тижнів повномасштабного вторгнення Херсонщина перебуває під російською окупацією, однак скоро усе може змінитися завдяки контрнаступу наших військ. Чиновник області Сергій Хлань повідомив про знищення ППО загарбників, які, зокрема, обстрілювали українські міста.

Читайте також Від чого залежить звільнення Херсону: військовий експерт оцінив тенденцію у росіян

Ворожа техніка розбита вщент

Очевидно, повернення Херсонщини під контроль України – це дуже довга та складна операція, до якої наші солдати готуються кожного дня. Серед підготовчих кроків – також ліквідація ворожих систем ППО.

ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" – неподалік населеного пункту Ювілейного — влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв,

– написав Хлань.

Такі перемоги нашої армії не можуть не тішити. Окрім того, депутат Херсонської облради опублікував наслідки невдалого для окупантів прильоту. На світлині видно, що від техніки загарбників залишились лише уламки.



ЗСУ вдарили по ворожих ППО на Херсонщині / Фото з фейсбуку Сергія Хланя

Контрнаступ ЗСУ на Херсон: актуальна інформація

Серед багатьох українців починає побутувати думка, що про контрнаступ на Херсонщині лише говорять, однак ніяких реальних дій не відбувається в регіоні. Потрібно розуміти, що очікувати "самовільного відступу" російської армії – це безглуздо, наші вороги так просто не здадуться та не відступлять з Херсона.

Військовий експерт Петро Черник упевнений, що окупанти не вирішать просто відійти з Півдня України. Назріває масштабна битва за Херсон, а ЗСУ ведуть до неї підготовку.

Читайте також Чому в останні дні різко зросла кількість ліквідованих росіян: пояснення аналітика

Він також зазначив, до яких "маневрів" можуть вдатися росіяни, якщо втратять Херсон. Експерт сказав, що попри те, що у нас дуже специфічний противник, з дуже особливим тактичним мисленням, він справді може вдатися до чого завгодно. Зокрема, атакувати, наприклад, Каховську ГЕС.

Варте уваги – окупанти у пастці та готують до битви за Херсон: дивіться відео