За останні дні ЗСУ відбили кілька найбільш масованих атак окупантів:

3 квітня 2024, 19:23
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Джерело:

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Протягом декількох останніх днів Збройні Сили України відбили найбільш масовані атаки окупантів. Росіяни намагались атакувати на Авдіївському напрямку, проте захлинулись.

Військові розповіли, що атаки відбувались протягом 29 – 31 березня. За цей час наші військові знищили колони бронетехніки росіян. 

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Які атаки ворога відбили ЗСУ 

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада розповіла, що тільки на їхньому напрямку:

  • ️29 березня ворог атакував 36 танками та 11 бойовими машинами піхоти. Наші військові ліквідували 13 танків, з них один – Т-90, 6 БМП, пошкодили 2 танки та 2 БМП;
  • 30 березня – ворог атакував 4 танками та 2 бойовими машинами піхоти. ЗСУ знищили 2 танки, 2 БМП та один танк пошкодили;
  • 31 березня – ЗСУ атакували 6 танками та 3 бойовими машинами піхоти. Окрім того, знищили 3 танки, один з них Т-90, а також 3 БМП.

25 бригада показала свою роботу: дивіться відео

Також 68 бригада повідомила, що розбила колону бронемашин росіян. Окупантів та їхню техніку знищили двома розрахунками протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", а також трофейного "Корнет".

68 бригада показала, як била по ворогах: дивіться відео


ЗСУ відбили найбільший танковий штурм Росії за 2 роки

  • Українські військові 30 березня на дорозі від окупованого Тоненького до села Уманське розбили механізовану ворожу атаку росіян чисельністю в батальйон. Це перша подібна атака з часу операції окупантів із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.
  • Окупанти штурмували позиції ЗСУ з допомогою 36 танків та 12 бойових машин 6 танкового полку російської армії.
  • Українська 25 бригада помітила колону з 48 машин і завдала по ній потужного удару. Окупанти втратили 12 танків і 8 БМП.
  • Військовослужбовець 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цихоцький розповів, що по ворогу вдарили з артилерії

Автор: Діана Квасневська