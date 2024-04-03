За останні дні ЗСУ відбили кілька найбільш масованих атак окупантів:

Протягом декількох останніх днів Збройні Сили України відбили найбільш масовані атаки окупантів. Росіяни намагались атакувати на Авдіївському напрямку, проте захлинулись.

Військові розповіли, що атаки відбувались протягом 29 – 31 березня. За цей час наші військові знищили колони бронетехніки росіян.

Дивіться також Час настав, – військовий аналітик сказав, чим варто знищувати Кримський міст

Які атаки ворога відбили ЗСУ

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада розповіла, що тільки на їхньому напрямку:

️29 березня ворог атакував 36 танками та 11 бойовими машинами піхоти. Наші військові ліквідували 13 танків, з них один – Т-90, 6 БМП, пошкодили 2 танки та 2 БМП;

30 березня – ворог атакував 4 танками та 2 бойовими машинами піхоти. ЗСУ знищили 2 танки, 2 БМП та один танк пошкодили;

31 березня – ЗСУ атакували 6 танками та 3 бойовими машинами піхоти. Окрім того, знищили 3 танки, один з них Т-90, а також 3 БМП.

25 бригада показала свою роботу: дивіться відео

Також 68 бригада повідомила, що розбила колону бронемашин росіян. Окупантів та їхню техніку знищили двома розрахунками протитанкового ракетного комплексу "Джавелін", а також трофейного "Корнет".

68 бригада показала, як била по ворогах: дивіться відео



ЗСУ відбили найбільший танковий штурм Росії за 2 роки