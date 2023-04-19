Атака закінчилась, бо закінчились атакувальники: як прикордонники штурм у Бахмуті відбивали

Схід України залишається найгарячішою ділянкою на всій лінії фронту. Зокрема, якщо йдеться про Бахмут та цей напрямок. Водночас стало відомо, чим закінчилась чергова спроба росіян взяти одну з позицій Збройних Сил.

У середу, 19 квітня, у Державній прикордонній службі розповіли, як ворог хотів штурмувати позицію українських захисників під Бахмутом на Донеччині. Слід сказати, що це місто в епіцентрі бойових дій, однак не кориться окупантам.

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Удача на стороні ЗСУ

Власне, чергова спроба загарбників досягти хоч якоїсь перемоги закінчилась дуже швидко. До речі, як і закінчились "атакувальники". З них три – відправились лави "двохсотих" і ще чотири – зазнали поранень.

Штурмовики наблизилися до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли,

– йдеться в повідомленні.

Яка загалом ситуація на полі бою