Вирівняли лінію фронту та завдали шалених втрат росіянам: 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці
Джерело:3 ОШБр
У Третій окремій штурмовій бригаді підбили підсумки оборони Авдіївки. Зокрема, вони поділилися статистикою втрат окупантів на цій ділянці фронту всього за декілька днів.
Українські бійці не дозволяли ворогу оточити позиції аж до початку виведення сил з Авдіївки. Оборона на Авдіївському напрямку продовжує тривати.
Дивіться також Українські підрозділи вивели з Авдіївки: що відбувається на одному з найважчих напрямків
Оборона Авдіївки
У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, що з моменту передислокації в Авдіївку їх підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Окупанти мали перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярно застосували до сотні КАБів на день – однак попри це втрачали величезну кількість вояк та техніки.
Українські захисники повідомили, що за час діяльності 3 ОШБр у Авдіївці росіяни втратили:
- понад 1500 загиблими;
- понад 3500 пораненими;
- понад 20 одиниць бронетехніки.
До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій,
– наголосили воїни.
У 3-й штурмовій бригаді розповіли, що вони відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Оборона на Авдіївському напрямку триває.
ЗСУ вийшли з Авдіївки
- У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Він зазначив, що це необхідно задля уникнення оточення міста та збереження життів. Головнокомандувач додав, що вживаються заходи для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
- Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що Третя штурмова бригада, низка інших підрозділів, війська спеціального призначення – всі вони були потрібні для того, щоб провести організований та контрольований вихід. Під час відходу українцям вдалося взяти певну кількість росіян у полон – вони стануть обмінним резервом.
- Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Україна засвоїла головні уроки, які вивчила на прикладі Авдіївки. Для повернення міста ЗСУ необхідні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи. Зокрема, станом на зараз є потреба у засобах далекого ураження для нищення ворожих складів. Також нам потрібно якомога більше артилерійських снарядів.