Вирівняли лінію фронту та завдали шалених втрат росіянам: 3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці

У Третій окремій штурмовій бригаді підбили підсумки оборони Авдіївки. Зокрема, вони поділилися статистикою втрат окупантів на цій ділянці фронту всього за декілька днів.

Українські бійці не дозволяли ворогу оточити позиції аж до початку виведення сил з Авдіївки. Оборона на Авдіївському напрямку продовжує тривати.

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Оборона Авдіївки

У Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, що з моменту передислокації в Авдіївку їх підрозділи завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Окупанти мали перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярно застосували до сотні КАБів на день – однак попри це втрачали величезну кількість вояк та техніки.

Українські захисники повідомили, що за час діяльності 3 ОШБр у Авдіївці росіяни втратили:

понад 1500 загиблими;

понад 3500 пораненими;

понад 20 одиниць бронетехніки.

До моменту відведення бійці Третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій,

– наголосили воїни.

У 3-й штурмовій бригаді розповіли, що вони відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Наразі росіяни не збавляють наступальних обертів. Оборона на Авдіївському напрямку триває.

ЗСУ вийшли з Авдіївки