ЗСУ відійшли від ще двох сіл під Авдіївкою

Сили оборони відійшли від двох сіл в районі Авдіївки, що на Донеччині. До початку повномасштабного російського вторгнення у цих населених пунктах проживало до 100 людей.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив про відхід Сил оборони від сіл Сєверне та Степове під Авдіївкою. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація під Авдіївкою

Лиховій зауважив що це невеликі села. До повномасштабної російсько-української війни сумарна кількість їхнього населення складала до 100 осіб.

Запеклі бої за Сєверне при цьому тривали також з учорашнього дня вечора і вночі. Ворог зазнав великих втрат,

– сказав речник.

Лиховій також заявив, що протягом кількох останніх днів окупанти збільшили інтенсивність наступів та чисельність своїх штурмових груп. Зараз чисельність таких груп може доходити до взводу, а подекуди й до роти, зокрема на Мар'їнському напрямку.

Що відбувається під Авдіївкою