Отримаємо чудовий рубіж для оборони, – Жданов про вихід ЗСУ з Соледара

Сили оборони України повністю відійшли від Соледара на Донеччині. Це підтвердив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Це було потрібно для того, щоб зберегти життя особового складу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що ЗСУ закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. На його думку, цього було слід очікувати.

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Річка Бахмутка – природна перепона для окупантів

"Ми виконали головне завдання – максимально виснажили ворога. Зараз важко оцінити. Але думаю, що втрати російських військ в Соледарі просто колосальні. І співвідношення буде у рази більше до наших втрат при обороні цього міста", – вважає експерт.

Він нагадав, що одразу за Соледаром протікає річка Бахмутка. Скоріш за все наші війська відійдуть за цю річку, і це буде природною перепоною в плані створення оборонного рубежу.

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"Як і було з самого початку оборонної операції, російські війська взявши один рубіж нашої оборони, підходили до наступного і починали все з початку. Подивимось, скільки часу вони будуть брати річку Бахмутку", – зазначив Олег Жданов.

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