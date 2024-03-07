Інструкторів відправляємо на фронт, вчити мають військові з бойовим досвідом, – Павлюк

Інструкторів без бойового досвіду командування відправляє на фронт, аби здобули його. Навчати повинні досвідчені.

Про це в ефірі телемарафону заявив новий командувач Сухопутних військ ЗСУ. Олександр Павлюк зазначив, що навчати мають люди з бойовим досвідом, пише 24 Канал.

Дивіться також Фронт скоро стабілізується: Павлюк розповів про передумови контрнаступальних дій ЗСУ

"Для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви"

Генерал-лейтенант наголосив, що навчати мобілізованих мають люди з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни. Навчання є непростим процесом, адже є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20 – 30 ракет.

Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом. Вони більше розуміють реальність та потреби війни,

– підкреслив Павлюк.

Додав, що інструкторів без бойового досвіду командування відправляє на фронт, щоб вони його здобули.

"Для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час. Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань", – заявив командувач Сухопутних військ.

Важливо По кораблю щомісяця і навіть більше: як Україна знищує військовий флот Росії