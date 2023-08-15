Надважливий проєкт для військових: у ЗСУ розповіли, як триває реалізація

15 серпня 2023, 18:40
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Станом на літо 2023 року триває реалізація проєкту з поглибленого вивчення норм Міжнародного гуманітарного права для воїнів ЗСУ. Він триває за підтримки Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки.

У ЗСУ розповіли, що бенефіціари проєкту – уряди Фінляндії та Швейцарії. До створення програми навчання долучилися міжнародні експерти.

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Ще до кінця 2023 року сержантський склад ЗСУ очікують 25 семінарів.

У Міноборони України та ЗСУ приділяють особливу увагу неухильному дотриманню військовослужбовцями норм МГП. Зокрема, йдеться про необхідність наповнення сучасним змістом системи підготовки військ (сил) щодо їх вивчення,
– мовиться у повідомленні.

Важливо! Проєкт реалізують з лютого 2023 року.

Навчання ЗСУ – головне

  • Весь цивілізований світ допомагає Україні захищати свою свободу.
  • У березні 2023 року воїни ЗСУ успішно опанували Challenger 2 – бойові танки. Наші герої продемонстрували неабиякі успіхи. У Великій Британії наголосили на важливості цього навчання. 
  • Навесні 2023 року українські військові розпочали навчання на танках Abrams. Мовиться, що на тренування вирушили приблизно чотири сотні захисників.
  • Наразі на порядку денному – навчання воїнів на F-16. Ці літаки вкрай потрібні Україні для захисту неба. 

Автор: Мар'яна Бекало