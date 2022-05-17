ЗСУ вивели з бою на Запоріжжі 53 окупантів і знищили понад 20 одиниць техніки
17 травня 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Запорізького краю
Збройні Сили України продовжують давати відсіч російським загарбникам. Тільки на Запоріжжі протягом 16 травня українські захисники вивели з бою понад 50 російських військових.
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У пресслужбі Сил оборони Запорізького краю повідомили, що українські воїни продовжують виконувати завдання з відсічі та стримання російської збройної агресії.
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Протягом 16 травня Збройним Силам України вдалося вбити 20 російських військовослужбовців на Запоріжжі. Ще 33 російських окупантів зазнало поранень.
Також ЗСУ знищили чимало техніки збройних сил Росії, зокрема:
- 5 танків;
- 1 самохідну артилерійську установку;
- 5 бойових броньованих машин;
- 8 одиниць автомобільної техніки;
- 3 міномети.
Останні новини із Запоріжжя
- Війська агресора не припиняють обстрілювати Запорізьку область. 16 травня Сили оборони Запорізького краю повідомили, що росіяни знову обстріляли Гуляйполе та село Кам'янське. Унаслідок ворожого удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
- У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що окупанти зруйнували дорогу між Пологами та Гуляйполем. Окрім того, війська агресора обстрілювали позиції ЗСУ із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.
- Слід зауважити, що російські військові отримали наказ готувати тимчасово окупований Енергодар до так званого "референдуму". Також росіяни вриваються до квартир мирних жителів та викрадають чоловіків.
- 15 травня збройні сили Росії гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Використовуючи авіацію, росіяни завдавали ударів по промислових та цивільних об'єктах на Запоріжжі.
- Щодня складнішою ситуація стає в тимчасово окупованому Мелітополі. Там російські військові складають списки місцевих жителів, що залишились, та продовжують грабувати заводи. Водночас серед місцевого населення зростають протестні настрої проти окупантів.
- Нещодавно стало відомо, що українські добровольці розбили групу морської піхоти ворога на Запоріжжі. Українські воїни розбили ворога 7 травня. ЗСУ спалили два ворожі танки, декілька БМП та особовий склад.
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