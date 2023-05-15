Хочуть вивести свої підрозділи з-під Бахмута: ЗСУ знайшли рацію російського солдата

Росіяни продовжують свій "від'ємний наступ" на підступах до Бахмута. Під час чергової зачистки території біля міста українські воїни виявили досить цікаву знахідку – рацію командира однієї з російських рот.

Ба більше, як виявилося, ця рація ще працювала й окупанти ще намагалися передати нею новини з фронту. Завдяки цій знахідці ЗСУ змогли отримати багато інформації про положення росіян на цьому напрямку.

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Яку інформацію отримали українці з пристрою росіян

Українські військові опублікували в мережі відео, де показали, як загарбники зв'язувалися один з одним. З цієї розмови наші захисники дізналися, що росіяни не можуть зв'язатися зі своїм командиром, оскільки він, ймовірно, загинув на полі бою.

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Один з українських службовців припустив, що цей пристрій належав російському ротнику, який був єдиною ланкою зв'язку між солдатами та вищим військовим командування. Крім цього, ЗСУ з'ясували, що загарбники "як стемніє" планують відходити від позицій, які вони займали тривалий час.

Українські захисники наступають під Бахмутом

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники здійснюють тактичні дії на двох напрямках у передмісті Бахмута. Вона підкреслила, що наразі йдуть активні бойові дії, тож немає конкретних цифр.

Про просування наших сил інформував і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах.

Прокоментував українські наступальні дії на Бахмутському напрямку й Михайло Подоляк. За його словами, ці дії передують довгоочікуваному контрнаступу Збройних Сил.