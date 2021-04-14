ЗСУ влаштували нові видовищні тренування на межі з Кримом: фото, відео

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Уздовж межі з тимчасово окупованим Кримом артилерійські та танкові резерви ЗСУ провели навчання. Вони за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

Джерело:

фейсбук ЗСУ

Танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ тренувались в умовах, які були наближені до бойових. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

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Чого навчались військові

За легендою навчань, танковий підрозділ разом з піхотою спробував прорвати лінію нашої оборони. Тоді наші військові визначили головні сили противника. Після цього ввели в бій танковий резерв та протитанкову артилерію.


Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform


Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform
Танкові екіпажі вже відпрацювали:
  • елементи маневрування на відкритій місцевості;
  • зміну позицій;
  • встановлення димової завіси;
  • маскування техніки;
  • вихід на рубіж та знищення противника.


Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform

За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ, сценарій навчань звичний, військові відпрацьовують алгоритм регулярно.

Навчання на межі з окупованим Кримом: відео

Проте кожного разу значною мірою змінюють цілі та тактичний фон, надають нові ввідні, поглиблюють й удосконалюють навички ведення бою в особового складу,
– наголосив Сергій Наєв.

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