ЗСУ влаштували нові видовищні тренування на межі з Кримом: фото, відео

Уздовж межі з тимчасово окупованим Кримом артилерійські та танкові резерви ЗСУ провели навчання. Вони за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

Танкові та артилерійські підрозділи ЗСУ тренувались в умовах, які були наближені до бойових. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, протитанкова батарея 100-міліметрових гармат "Рапіра" швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

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Чого навчались військові

За легендою навчань, танковий підрозділ разом з піхотою спробував прорвати лінію нашої оборони. Тоді наші військові визначили головні сили противника. Після цього ввели в бій танковий резерв та протитанкову артилерію.



Масштабні навчання ЗСУ в Криму / Фото АрміяInform