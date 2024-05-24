ЗСУ взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли росіяни, – Зеленський

Українські захисники взяли під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли окупанти. Про це у вечірньому зверненні 24 травня заявив Володимир Зеленський.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, зокрема, Харківщині. Глава держави провів у Харкові безпекову нараду, передає 24 Канал.

Це важливо Буде наша відповідь на цей удар, – Зеленський про смертельну атаку росіян по Харкову

"Взяли під бойовий контроль"

Зеленський зазначив, що на безпековій нараді в Харкові були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.

Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти,

– заявив президент.

Також подякував кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта.

Дивіться також Росія кинула на Вовчанськ африканський корпус з колишніх вагнерівців, – розвідка Британії