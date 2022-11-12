Російський ленд-ліз працює: ЗСУ затрофеїли перший вертоліт, який лишили окупанти
Джерело:телеграм-канал Анатолія Штефана
Українські захисники під час контрнаступу на Півдні України вперше затрофеїли вертоліт Мі-8. Його окупанти покинули, тікаючи від наших бійців.
Відео цілої техніки у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".
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На оприлюдненому відео бійці 1-го батальйону 28-ї бригади на Херсонщині повернули покинутий росіянами гелікоптер Мі-8. Цікаво, що цей вертоліт могли раніше захопити росіяни на початку повномасштабного наступу.
Я не знаю, хто "віджимає" танки чи щось таке, але ми "віджали" вертоліт,
– каже на відео український захисник.
Зауважимо, що це, ймовірно, найдорожчий трофей у колекції ЗСУ. Адже вартість такого гелікоптера становить 14 – 17 мільйонів доларів.
Вертоліт, який кинули окупанти: дивіться відео
Зауважимо, що раніше у розвідці Великої Британії заявили, що станом на початок жовтня Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин після вторгнення. Більша частина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин.
Нездатність російських екіпажів знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни.
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці готувалися до приходу українських захисників та зустрічали їх з прапорами.
- Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Херсоні з'являється українське телебачення, тож херсонці вже можуть дивитись наші канали.
- А у Генштабі ЗСУ сказали, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
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