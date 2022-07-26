"Хтось здав дислокацію": в окупованому Лисичанську загинули російські омонівці

російські окупанти не можуть похизуватися ніяким контролем тимчасово окупованих територіях. Вони продовжують зазнавати втрат навіть там, звідки воїни ЗСУ відійшли.

Раніше російські окупанти вихвалялися своїм пропагандистам, що захопили Луганську область та вийшли аж на її адміністративні кордони. Ворог з усіх сил приховує, що активні бої продовжуються, а його втрати зростають і немає жодної надії зупинити цей процес.

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Ліквідація окупантів у Лисичанську

Нашим героям вдалося завдати потужного удару по російських окупантах в Лисичанську, який вони називали "своїм". Воїни ЗСУ отримали інформацію з міста та здійснили влучний удар. Окупанти повідомили про 12 омонівців, які вирішили скористатися квитками на концерт Кобзона.

Список бійців омону, які стали "хорошими росіянами" / Фото СтратКом ЗСУ

Наші героїчні воїни нагадують окупантам – кожен сантиметр нашої землі буде горіти в них під ногами, і подібні "подарунки" будуть зненацька заставати їх, де б вони не намагалися сховатися.

Війна росії з Україною: останні новини

Допомога західних партнерів для боротьби України з російськими окупантами з кожним днем набирає обертів. Німеччина надала ЗСУ реактивні системи залпового вогню MARS-II.

росіяни здійснили масштабний ракетний обстріл Одещини. Для атаки ворог задіяв 10 літаків.

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