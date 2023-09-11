"Доведеться починати спочатку": окупанти бідкаються через успіхи ЗСУ в Опитному

Українські військові продовжують утримувати свої позиції на фронті та звільняти тимчасово окуповані населені пункти. Росіяни вже почали перейматися через успіхи нашої армії на Донеччині.

У російських пропагандистів почалась паніка через успіхи української армії у Опитному на Донеччині. Вони вже почали бідкатися, що втратили результати "багатомісячних зусиль" на цьому напрямку, передає 24 Канал.

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Росіяни думають про "поганий розклад"

Один із російських пропагандистів зазначив, що українські війська "знову" потіснили росіян. За словами автора повідомлення, українські військові застосували тактику малих груп.

Зміни на карті є, бої перейшли в Опитне,

– констатував він.

Пропагандист також зазначив, що російські джерела вже повідомляють про втрату населеного пункту.



Росіяни бідкаються, що ЗСУ мали успіх біля Опитного / Скриншот із телеграм-каналів

"За поганого розкладу, втрачено результати багатомісячних зусиль з "виколупування" противника на ключовій ділянці, що безпосередньо примикає до Донецька. Доводиться все починати спочатку", – засмутився росіянин.

ЗСУ мали успіх у Опитному