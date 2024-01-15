Чому Пєсков відмовився коментувати втрату літака: Галлямов пояснив позицію Кремля

Ввечері 14 січня українські військові збили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков відмовився коментувати інцидент з огляду на "СВО" і відправив російських пропагандистів до міноборони.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов сказав 24 Каналу, що Кремль просто не хоче бути "гінцем із поганою новиною". Владімір Путін, з яким безпосередньо асоціюється Пєсков, не хоче псувати собі рейтинг перед президентськими виборами.

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"Зрозуміле бажання Кремля дистанціюватись від невдач. Якщо він особисто коментуватиме невдачі, то негатив від них ляже на плечі Путіна на 70%", – пояснив Галлямов.

Якщо ж сумну новину повідомить Сергєй Шойгу, до якого Пєсков і відправив пропагандистів, то відповідальність за невдачу вже ляже не на політичне керівництво, а на військове. Переважна більшість населення Росії мислить саме за такою схемою: хто сказав, той і винен.



Що відомо про збитий А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Мінус ще один А-50: останні новини

Ввечері 14 січня в ЗМІ з'явилась інформація, що над акваторією Азовського моря українські військові знищили російський літак-розвідник А-50 і підбили повітряний командний пункт Іл-22.

Вранці 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив цю інформацію. Він подякував Повітряним силам за успішну операцію в Приазов'ї.

Базова версія А-50 коштує 330 мільйонів доларів, а модернізована – близько 500. У Forbes вважають, що це найдорожча втрата Росії після крейсера "Москва" (750 мільйонів доларів).

Ба більше, Росія, імовірно, більше не може виготовляти й модернізувати ці авіаційні комплекси.

У Росії всього дев'ять літаків далекого радіолокаційного стеження та управління А-50. Раніше таке судно уразили на "Мачулищах" у Білорусі.