Останній міст, яким росіяни могли переправляти техніку на Херсонщині, – все, – Хлань
Джерело:Сергій Хлань
Українські військові повністю знищили логістику ворога на Каховській ГЕС у Херсонській області. Окупанти втратили останній шлях для того, щоб перекидати свою техніку.
ЗСУ 12 серпня відпрацювали по логістиці окупантів
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО. За його словами, українські захисники послідовно руйнують логістику ворога щодо постачання зброї, боєкомплектів та боєприпасів до лінії фронту.
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Хлань нагадав, що ввечері 11 серпня було знищено скупчення військ на правому березі Дніпра у селі Веселе, що біля греблі Каховської ГЕС. Як він сказав, у Веселому росіяни накопичували свою зброю та техніку.
Нещодавно гребля була пошкоджена й окупанти не могли в повному обсязі переправляти зброю та техніку. Хлань зазначив, що росіянии накопичують техніку на лівому березі в Новій Каховці та на її околицях, а також у місті Таврійськ.
Звідти росіяни поступово переправляли техніку через Каховську греблю, однак на днях було знищено дорожнє полотно. Відтак, залишилася дорога по самій ГЕС, де було два запасні шляхи.
У четвер, 11 серпня, українські сили зруйнували одне автодорожнє полотно. Після цього для росіян залишився один шлях для переправляння техніки.
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Сергій Хлань повідомив, що 12 серпня вдень ЗСУ завдали ще один удар, знешкодивши останнє полотно, яким окупанти могли переправляти техніку й боєприпаси.
російські пропагандисти заявили про "роботу" ППО й начебто те, що "прильотів" буцімто не було. Та, за словами Хланя, свідки кажуть, що прилетіло, куди потрібно й були потужні вибухи. Відтак, знешкоджена важлива логістична артерія окупантів.
ЗСУ руйнують логістику окупантів на Херсонщині
- Збройні Сили України намагаються "відрізати" окупантів та тримають під вогневим впливом логістику ворога. Наші воїни один за одним руйнують мости, якими окупанти перекидають техніку на фронт.
- Нещодавно ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили удари по цьому мосту.
- Військові запевняють, що ракетний удар зробив міст "непридатним для використання".
- Для окупантів на правому березі Дніпра є 4 ключові мости: Антонівський залізничний міст та Антонівський автомобільний міст, міст біля Каховської ГЕС і Дар'ївський міст через Інгулець.
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