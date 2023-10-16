Вартістю 2 мільйони доларів: ЗСУ знищили техніку росіян під Бахмутом – потужне відео

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку, завдаючи ворогу колосальних втрат. Нещодавно захисники вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на 2 мільйони доларів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зауважив, що здійснили успішну атаку бійці 92-ї окремої штурмової бригади.

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"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку", – написав Сирський.

Він також опублікував відео ліквідації росіян та їх техніки.

Знищення техніки ворога під Бахмута: відео

Якої техніки позбувся ворог

ЗСУ уразили самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С". Крім того, українські FPV-камікадзе влучно поцілили у 4 бліндажі з особовим складом противника.

За словами Сирського, сукупна вартість ураженої техніки ворога становить близько 1,8 мільйона доларів.

Трохи раніше командувач показав, як палає ворожий гелікоптер Мі-8, який теж успішно приземлили ЗСУ. Імовірно, вчора, а ось щодо того, на якому напрямку це сталось – даних немає.

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Головне про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, українські захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку – східніше Кліщіївки та Андріївки й північніше Курдюмівки.

Підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на Авдіївському напрямку та знищили сотні окупантів, десятки танків та бронемашин.

Упродовж доби окупанти здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення. Через катастрофічні втрати окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.

Аналітики ISW теж відзначають, що росіяни мають численні втрати, однак не зупиняють наступ на Авдіївку.

! Станом на 16 жовтня, на 600 день війни, втрати ворога у живій силі сягають майже 289 тисяч бійців. Упродовж минулої доби знищено 860 окупантів.