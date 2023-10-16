Вартістю 2 мільйони доларів: ЗСУ знищили техніку росіян під Бахмутом – потужне відео
Джерело:Олександр Сирський
Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку, завдаючи ворогу колосальних втрат. Нещодавно захисники вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на 2 мільйони доларів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зауважив, що здійснили успішну атаку бійці 92-ї окремої штурмової бригади.
Дивіться також Навала окупантів на Авдіївку: чому ворог атакує великими колонами
"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку", – написав Сирський.
Він також опублікував відео ліквідації росіян та їх техніки.
Знищення техніки ворога під Бахмута: відео
Якої техніки позбувся ворог
ЗСУ уразили самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С". Крім того, українські FPV-камікадзе влучно поцілили у 4 бліндажі з особовим складом противника.
За словами Сирського, сукупна вартість ураженої техніки ворога становить близько 1,8 мільйона доларів.
Трохи раніше командувач показав, як палає ворожий гелікоптер Мі-8, який теж успішно приземлили ЗСУ. Імовірно, вчора, а ось щодо того, на якому напрямку це сталось – даних немає.
Більше про це Залетів у пащу ППО: у ЗСУ розповіли, як вдалося збити російський Мі-8Важливо! Станом на 16 жовтня, на 600 день війни, втрати ворога у живій силі сягають майже 289 тисяч бійців. Упродовж минулої доби знищено 860 окупантів.
Головне про ситуацію на фронті
- За даними Генштабу, українські захисники мають успіхи на Бахмутському напрямку – східніше Кліщіївки та Андріївки й північніше Курдюмівки.
- Підрозділи ЗСУ дали відсіч усім атакам ворога на Авдіївському напрямку та знищили сотні окупантів, десятки танків та бронемашин.
- Упродовж доби окупанти здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення. Через катастрофічні втрати окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.
- Аналітики ISW теж відзначають, що росіяни мають численні втрати, однак не зупиняють наступ на Авдіївку.