ЗСУ знищують мінімум батальйон росіян щодня: Жданов назвав наслідки для окупантів

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. 15 листопада у Мелітополі ЗСУ знищили штаб одного з підрозділів ворога. У Запорізькій області знищено два склади боєприпасів окупантів: 2 РСЗВ "Град" та ЗРК С-300. Також ворог втратив 100 людей вбитими та пораненими.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що нашим військовим вдається утримувати темп – за останній місяць російська армія втрачає щонайменше по батальйону на добу.

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Гарний показник українських військових

Нижче ніж 420 людей – знищених окупантів – втрати російських військ ЗСУ не знижує. Це гарний показник, і він дає сподівання, що поповнення цих втрат зрештою приведе до великого розриву між можливостями поповнення втрат окупантів і реальної ситуації по їх поставці з Росії,

– наголосив експерт.

За словами Жданова, в Каховському районі після завдання вогневих ударів ЗСУ по позиціях російських військ, окупанти посилюють комендантську службу та фільтраційні заходи. Це відбувається для того, щоб зробити неможливим переміщення цивільних осіб в районах скупчення в районах, де окупанти зайняли позиції.

Він зазначає, що у Каховці російські загарбники мінують об'єкти цивільної інфраструктури та знищують вишки сотового зв'язку.

"Відбувається те саме, що ми спостерігали на правому березі Дніпра – в Херсоні й в населених пунктах Правобережжя", – зазначив Жданов.

ЗСУ працює

Жданов розповів, що авіація сил оборони України вразила дві позиції ЗРК ворога, підрозділу ракетних військ та артилерії сил оборони знищили:

два пункти керування;

шість районів зосередження живої сили, техніки та озброєння окупантів;

три склади з боєприпасами;

три інших об'єкти, на яких знаходились російські окупаційні війська.

Під час повітряної російського нападу, сили ППО збили:

4 крилаті ракети Х-101;

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

5 безпілотників "Шахед".

За словами експерта, усього по Україні було випущено 16 ракет і 5 безпілотників "Шахед"-136. Прилетіло по Дніпровщині та об'єктам газовидобувної галузі України.

Росіяни позбавляють газовидобування, і для України це може стати в економічному плані проблемою,

– вважає експерт.

ЗСУ знищують по батальйону окупантів на добу: дивіться відео

Ситуація у Запорізькій області: коротко