Україна б'є по слабких місцях Росії: військовий аналітик назвав їх

Україна кожного дня знищує велику кількість окупантів на лінії фронту. Однак жива сила для Росії не є проблемою, потрібна давити на інші болючі точки ворога.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Ігаль Левін, зауваживши, що українці повинні знищувати логістично-ресурсну базу Росії. Ворог воює проти нашої країни на межі своїх ресурсів, в окупантів є мало зброї власного виробництва.

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Слабкі місця Росії

Військовий аналітик розповів, що хоча Росія має багато людей для війни, у них проблема з ресурсною базою: логістика, техніка. Саме по цьому Україна завдає ударів: безпілотники по російських НПЗ, радарах стратегічного значення.

Треба пам'ятати, що Росія – не багата країна США, у яких є всього багато, які можуть утримувати багатотисячний парк сучасних літаків по всьому світу й їм добре живеться, у них сите населення. У них ще й вистачає грошей на різні розробки,

– зазначив Левін.

Він додав, що росіяни зараз воюють проти України на межі своїх ресурсних можливостей. Вони змушені закуповувати дрони в Ірані та снаряди в Північної Кореї. Російська ресурсно-технологічна база не в найкращому становищі.

Треба бити саме по ній. Їм не шкода людей. Ви можете вбити 100, 200, 300 тисяч солдатів, але це не те, що їх зупинить. Їх зупинить знищення логістично-ресурсної інфраструктурної бази,

– підкреслив військовий аналітик.

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