Незворотні втрати: як на можливості ворога впливає масштабна ліквідація комплексів С-400

Упродовж останнього тижня Росія втратила 4 пускових установки ЗРК великої дальності. Вибивання російських систем ППО вже є частиною цілеспрямованої стратегії нашого командування.

Сили оборони України роблять це системно та мають цілком зрозумілу мету, зокрема в Криму та на Донеччині. Офіцер ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що ця стратегія з весни 2023 року вже дає результати.

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Як на можливості Росії впливає знищення С-400

Кожна подібна знищена установка є незворотною втратою для окупантів. Їх можна відновити, але це вимагає великих капіталовкладень та часу. Крім того, Росія має проблеми з відновленням озброєння. Хоча й намагається його налагодити.

"Подібні високотехнологічні вироби дуже довго та дорого збирати. У Росії немає достатньо ресурсів, щоб це робити. Тому кожен комплекс С-400 (саме комплекс, а не уставка, який складається з РЛС, пускових установок) – це невідворотна втрата для ворога", – пояснив офіцер ЗСУ.

Березовець про знищення російських С-400: дивіться відео

Російська ППО не здатна перехоплювати ATACMS

До того ж повідомлялося, що вперше в окупованому Криму могли бути використані системи ATACMS. За повідомленнями росіян, жодна система ворожої ППО не змогла перехопити ці ракети й вони досягли своєї мети. Відповідно, Україна потребує ще більше ракет ATACMS.

За неофіційними джерелами, ми отримали ATACMS першого покоління – 1996 року виробництва, які мають радіус дії у 160 кілометрів. Це далеко не найсучасніші ракети, що стоять на озброєнні США. Попри те, вони дають такий феноменальний результат: сучасна російська система ППО не здатна перехопити ракету, якій 30 років,

– розповів офіцер ЗСУ.

Ці ракети мають швидкість 3 махи, що робить їх оптично невразливими навіть для найсучасніших російських систем. Вони їх навіть вчасно побачити не можуть, тому для ворога це справжня проблема.

"Кожного разу коли ми ефективно використовуємо подібне озброєння – союзники надають нам дедалі більше такої зброї, тому розглядаймо це як демонстрацію нашої роботи, що переконуватиме союзників давати більше її", – підсумував Березовець.

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