Не просто черговий деокупований населений пункт: майор запасу пояснив важливість Урожайного

Збройні Сили звільнили від окупантів селище Урожайне у Донецькій області. Це дозволить нашим захисникам контролювати одразу дві дороги – на Старомлинівку і на населений пункт із красномовною назвою Завітне Бажання.

Про ключові переваги деокупації Урожайного 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. Зазначимо, Генштаб ЗСУ показав надихаюче відео, як наші захисники звільняли населений пункт.

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Який шлях відкриває звільнення Урожайного

На мапі видно, що наступне на звільнення Завітне Бажання, а далі вже шлях на Бердянськ. Військовий експерт зауважив, що іноді на карті бойових дій DeepState незрозуміло, що відбувається на полі бою і в чому перевага та недоліки певних позицій і просувань.

Просування може бути не велике, але ми звітуємось перед громадянами та світом, що це успіхи. Адже карта не географічна, тобто на ній не видно низини чи панівні висоти. Здається, що це не велике просування, але, якщо ми зайняли всі панівні висоти, то це успіх,

– зазначив Гетьман.

Не завжди, дивлячись на карту, можна робити висновок вдала чи невдала операція. Урожайне, Завітне Бажання, Бердянськ, крім того, що це населені пункти, це важливі хаби та логістичні центри росіян.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Нібито невеличке просування, але наші партнери кажуть, що це дуже успішні дії. Далі буде", – мовив військовий експерт.

У якому напрямку далі рухатимуться ЗСУ: дивіться відео

Звільнення Урожайного