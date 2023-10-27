Правитиме, доки не закінчаться двійники, – Жданов про вкид щодо "смерті" Путіна

У мережі поширюють інформацію, що російський диктатор Владімір Путін нібито "помер". Наразі немає жодних підтверджень цьому. Однак якщо це станеться, західні розвідки про це дізнаються.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у США є ДНК справжнього Владіміра Путіна.

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"У США є ДНК справжнього Путіна, який ще на перший каденціях свого президентства здійснював закордонні візити. Якби це сталося, думаю, західні розвідки вже б дали якісь сигнали. Однак почекаємо реакцію західних політиків на це повідомлення", – зауважив він.

Рішення приймає "колективний Путін"

Олег Жданов зазначив, що Путін має проблеми зі здоров'ям вже давно. Тому рішення у Росії давно приймає "колективний Путін", а головним є голова радбезу Росії Нікалай Патрушев. Однак у випадку смерті Путіна, у Кремлі продовжать тримати легенду за допомогою двійників диктатора.

Путін захворів не вчора. На мою думку, там вже давно колективний Путін приймає рішення. Найімовірніше, головним у цьому колективі є Патрушев. Він буде диктувати подальшу як зовнішню, так і внутрішню політику Росії. Можливо, Путін буде правити, доки не закінчаться двійники,

– вважає військовий експерт.

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