Правитиме, доки не закінчаться двійники, – Жданов про вкид щодо "смерті" Путіна
У мережі поширюють інформацію, що російський диктатор Владімір Путін нібито "помер". Наразі немає жодних підтверджень цьому. Однак якщо це станеться, західні розвідки про це дізнаються.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, у США є ДНК справжнього Владіміра Путіна.
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"У США є ДНК справжнього Путіна, який ще на перший каденціях свого президентства здійснював закордонні візити. Якби це сталося, думаю, західні розвідки вже б дали якісь сигнали. Однак почекаємо реакцію західних політиків на це повідомлення", – зауважив він.
Рішення приймає "колективний Путін"
Олег Жданов зазначив, що Путін має проблеми зі здоров'ям вже давно. Тому рішення у Росії давно приймає "колективний Путін", а головним є голова радбезу Росії Нікалай Патрушев. Однак у випадку смерті Путіна, у Кремлі продовжать тримати легенду за допомогою двійників диктатора.
Путін захворів не вчора. На мою думку, там вже давно колективний Путін приймає рішення. Найімовірніше, головним у цьому колективі є Патрушев. Він буде диктувати подальшу як зовнішню, так і внутрішню політику Росії. Можливо, Путін буде правити, доки не закінчаться двійники,
– вважає військовий експерт.
"Смерть" Путіна: головне
- Російські пабліки написали, що ввечері 22 жовтня у Владіміра Путіна буцімто раптово зупинилося серце через проблеми зі здоров'ям, посилаючись на анонімів у "близькому оточенні" диктатора. Наразі точно не відомо, чи правдива ця інформація. Найімовірніше, що це черговий ворожий фейк.
- У Кремлі відреагували на чутки про смерть Путіна. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Путіним усе гаразд, а інформація про зупинку серця – чергова "утка".
- Керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що "проєкт" про хворобу і смерть Путіна запущений приблизно 5 років тому. Його активно відпрацьовують всередині Росії та, ймовірно, за участі спецслужб різних країн.
- Видання The Independent написало, що у 2024 році Путін хоче втриматись у Кремлі, теоретично він може правити аж до 2036 року. Проте постійні чутки про хвороби кидають тінь на шанси російського диктатора зберегти владу упродовж десятиріччя. Зазначається, що Путін хворий на рак щитоподібної залози, хворобу Паркінсона, проказу або має погіршення стану після інсульту.