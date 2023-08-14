Інцидент із "зупинкою" росіянами судна в Чорному морі: куди зараз прямує сухогруз "Сукру Окан"

У неділю з'явилася інформація, що росіяни зупинили турецький сухогруз під прапором Палау нібито для огляду, що згодом спростували. Зараз вантажне судно Sukru Okan наближається до румунського порту на Чорному морі.

У неділю, 13 серпня, росіяни повідомили, що зупинили турецьке судно "Сукру Окан" під прапором Палау попереджувальним вогнем. Нібито корабель не хотів зупинятися, а треба було перевірити його вантаж, тож російський партульний корабель "Василь Биков" відкрив вогонь. Але під вечір інформацію про зупинку спростували. За даними CNN, вантажне судно Sukru Okan зараз наближається до румунського порту Суліна.

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Що зараз із судном "Сукру Окан"

Воно продовжує свій рух. 14 серпня вебсайт, присвячений руху суден MarineTraffic, показав нове місце розташування судна – поблизу Суліни. Це румунський порт – місто в гирлі річки Дунай. Неподалік, уздовж Дунаю, розташований український порт Ізмаїл, куди нібито первісно прямувало судно до "зупинки" росіянами.

Журналісти називають інцидент "ескалацією на морських судноплавних шляхах".

Сервіс Vesselfinder також наводить дані про рух "Сукру Окан" у бік Румунії. Рух корабля можна відстежувати у реальному часі.

Інформація про судно "Сукру Окан" / Vesselfinder

Інформація про рух судна "Сукру Окан" / Vesselfinder

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