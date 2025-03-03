Зупинка воєнної допомоги Україні: Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп в понеділок, 3 березня, заявив, що досі не порушував питання зупинки військової допомоги Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Чи зупинять США військову допомогу Україні

Президент США заявив, що питання військової допомоги для України "залежатиме від того, що буде далі".

Ми поки що цього не обговорювали. Усе залежатиме від того, що відбуватиметься далі, багато речей відбувається прямо зараз,

– наголосив Трамп.

Політик додав, що міг би відповісти на це питання, а потім повернутися до свого Овального кабінету і виявити, що відповідь вже застаріла.

Нагадаємо, раніше у The Wall Street Journal заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування продажу нової зброї Україні та розглядає можливість заморожування поставок зброї із запасів.

Натомість, за словами видання, Україна може отримувати зброю від США завдяки іноземному військовому фінансуванню, яке надає позики та гранти для країн на купівлю зброї в американських оборонних компаній.