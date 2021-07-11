Зустріч 400 воїнів на Донеччині, німецький хірург рятує малюків – відео тижня

Всеукраїнську акцію "Донеччина зустрічає своїх захисників!" провели на горі Карачун. Учасниками заходу стали ветерани війни на Сході. До Львова приїхав німецький пластичний хірург Клаус Екснер. Він безкоштовно оперує малюків.

Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

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Зустріч військовослужбовців

Загалом учасниками всеукраїнської акції стали майже 400 людей. Зокрема, військові, ветерани АТО, пластуни та волонтери. Усі залучені жили у наметах з 3 до 6 липня.

На Донеччині провели зустріч захисників: дивіться відео

Німецький хірург у Львові

На німецького хірурга Клауса Екснера чекали 60 дітей із усіх куточків України. Візит лікаря організував благодійний фонд BigShoe, а оплатив – Олександр Зінченко, гравець національної збірної з футболу.

Німецький хірург рятує українських дітей: дивіться відео

Воїни допомагають дітям

Ветерани війни на Донбасі повернулись на Схід, аби облаштувати для дітей скейт-парк. У таких спосіб вони намагаються підняти довіру до військових та допомогти місцевим.

Скейт-парк для молоді від військових: дивіться відео

Литовська виставка у Києві

Найтитулованіша литовська художниця Егле Рідійкайте представила свої роботи У Києва на Подолі. Над полотнами вона працювала 5 років. Крім того, у галереї Цех демонструють роботи й інших відомих європейських митців.

Роботи Егле Рідійкайте вперше в Києві: дивіться відео

Космічна колекція підприємця

Підприємець із Харкова зібрав унікальну колекцію, яка присвячена космосу. Відвідувачі можуть випробувати гіроскоп та сісти за віртуальний штурвал космічного винищувача. Виставка поєднує в собі інтерактивність та теоретичність.

Пізнавальна виставка "мандрує" Україною: дивіться відео