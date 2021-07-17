Зустріч активно готують, – у Зеленського розповіли, коли президент вирушить до Вашингтона

17 липня 2021 , 18:36
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Джерело:

"Суспільне"

В Офісі Президента розповіли, що наразі триває активна підготовка візиту Володимира Зеленського до США. Дату зустрічі українського лідера та Джо Байдена трохи змістили, однак не варто робити з цього трагедію.

Речник президента Сергій Никифоров спростував інформацію, що Білий дім начебто відтермінував зустріч через скандал зі зміною керівництва "Нафтогазу". Узгодження дати триває, і сторони не ставлять одна одній ультиматуми. 

Зауважте Візит Зеленського до США у липні не відбудеться, – ЗМІ

Зустріч планують на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно у цьому діапазоні,
– наголосив Никифоров.

Візит Зеленського до США: головне

  • Під час телефонної розмови у червні 2021 року президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона. Від тоді триває узгодження деталей майбутньої зустрічі. 
  • Український лідер зізнався, що дуже очікує зустрічі зі своїм колегою зі США. Зеленський наголосив, що планує обговорити "шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що зустріч може відбутися вже у липні
  • Водночас 17 липня українські ЗМІ оприлюднили інформацію, що американська сторона запропонувала перенести зустріч на серпень. Водночас вона мала відбутися до святкування Дня Незалежності України.
Автор: Мар'яна Бекало