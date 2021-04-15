Зустріч Байдена з Путіним може відбутись вже наступного тижня

Президент США Джозеф Байден та кремлівський лідер Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного тижня. Попередніх домовленостей про зустріч досягли під час розмови політиків.
Джерело:24 канал
Байдену та Путіну треба прояснити позицію щодо низки питань. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Брюсселі.
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Яка мета зустрічі
За словами Блінкена, США хотіли б стабільних та передбачуваних відносин з Росією. Для цього потрібні відкриті лінії комунікації, щоб адміністрація Байдена могла чітко говорити про погляди, політику та заперечення проти дій Росії.
Це важливо, щоб уникати прорахунків. Це ви й бачили вчора, коли президент Байден подзвонив президенту Путіну і запропонував зустрітися на наступному тижні,
– сказав держсекретар.
Розмова Байдена та Путіна: що відомо
- Президенти поговорили телефоном 13 квітня. Байден закликав Росію знизити напруженість у відносинах з Києвом та запевнив, що Штати підтримуватимуть Україну.
- Крім того, американський президент запропонував Путіну зустрітись на нейтральній території.
- За інформацією зі ЗМІ, бути майданчиком для зустрічі зголосились 3 держави. Одна з них – Фінляндія.