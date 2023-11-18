Можливо, побачимо допомогу від Китаю: про що могли говорити Байден і Сі щодо війни в Україні

Після зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відносини між США та Китаєм можуть вирівнятись, попри певну конкуренцію. Це, імовірно, створить підґрунтя для комунікації між лідерами країн щодо російсько-української війни.

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко наголосила 24 Каналу, що сам факт зустрічі Байдена і Сі позитивний. Однак навряд чи лідери довго обговорювали геополітичні питання, зокрема війну в Україні.

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"Вони, найімовірніше, просто обмінялись думками – і кожен залишився при своїй. Пошук компромісу щодо геополітичних питань – це робота, яку мають проводити по лінії МЗС, Держдепу тощо. Це не вирішується за одно- чи двогодинний діалог між лідерами", – зазначила Гриценко.

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Водночас можна сподіватись, що американсько-китайські відносини стануть контрольованими. Надалі це може створити позитивну атмосферу для обговорення російсько-української війни.

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Можливо, Пекін матиме мотив трохи стримувати свої відносини з Росією, зокрема обмежувати експорт продукції подвійного призначення до країни-агресорки.

Крім того, Китай може долучитись до допомоги Україні.

"Ще була дискусія щодо того, що, можливо, США зможуть переконати Китай постачати Україні дрони або зняти обмеження на їхнє постачання", – додала Гриценко.

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