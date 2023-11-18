Можливо, побачимо допомогу від Китаю: про що могли говорити Байден і Сі щодо війни в Україні
Після зустрічі Джо Байдена і Сі Цзіньпіна відносини між США та Китаєм можуть вирівнятись, попри певну конкуренцію. Це, імовірно, створить підґрунтя для комунікації між лідерами країн щодо російсько-української війни.
Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко наголосила 24 Каналу, що сам факт зустрічі Байдена і Сі позитивний. Однак навряд чи лідери довго обговорювали геополітичні питання, зокрема війну в Україні.
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"Вони, найімовірніше, просто обмінялись думками – і кожен залишився при своїй. Пошук компромісу щодо геополітичних питань – це робота, яку мають проводити по лінії МЗС, Держдепу тощо. Це не вирішується за одно- чи двогодинний діалог між лідерами", – зазначила Гриценко.
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Водночас можна сподіватись, що американсько-китайські відносини стануть контрольованими. Надалі це може створити позитивну атмосферу для обговорення російсько-української війни.
Китай може перейматись власним іміджем
Можливо, Пекін матиме мотив трохи стримувати свої відносини з Росією, зокрема обмежувати експорт продукції подвійного призначення до країни-агресорки.
Крім того, Китай може долучитись до допомоги Україні.
"Ще була дискусія щодо того, що, можливо, США зможуть переконати Китай постачати Україні дрони або зняти обмеження на їхнє постачання", – додала Гриценко.
Зустріч Байдена і Сі: основне
- Лідери США та Китаю зустрілись у Сан-Франциско в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Зокрема, Джо Байден і Сі Цзіньпін домовились про "відповідальну" конкуренцію.
- Попри незмогу підтвердити факт обговорення між лідерами російсько-української війни, Володимир Зеленський позитивно оцінив їхню зустріч. За його словами, вона була "хорошою" для нашої держави.
- Водночас МЗС Китаю заявило, що переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна не змінили позиції країни щодо російсько-української війни. Пекін досі називає це "українською кризою".