Китай має відповісти за "молодшого брата": чого чекати від зустрічі Байдена та Сі
У листопаді на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) можуть зустрітись лідери США та Китаю. Джо Байден і Сі Цзіньпін, імовірно, обговорюватимуть також російсько-українську війну.
Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що президент Китаю в певному сенсі відповідальний за дії Владіміра Путіна.
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"Китай повинен брати зобов'язання як "старший брат" Росії за те, що "молодший брат" дотримається їх. Ідеться про завдання ударів, тривання експансії", – зазначив Вігірінський.
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Водночас з огляду на актуальність пріоритетом для США, найімовірніше, будуть бойові дії в Ізраїлі.
Що ще обговорюватимуть Байден і Сі
"Якщо це буде серйозна зустріч, з якою лідери країн хочуть вийти з певним результатом, то передусім вони обговорюватимуть питання співіснування США і Китаю", – вважає Вігірінський.
Так, Вашингтон і Пекін конкурують між собою. Тому важливо досягти відповідних домовленостей, щоб не допустити прямого зіткнення між країнами.
Крім того, важливим залишається питання "Єдиного Китаю" і належності Тайваню, а також гарантування демократичних виборів, які мають відбутись у січні 2024 року. До того ж багато тривог пов'язано з безпекою судноплавства в Малаккській протоці і Південнокитайському морі.
Китайсько-американські відносини: останні новини
- США і Китай налагоджують відносини. Зокрема, Сі Цзіньпін заявив, що готовий співпрацювати з Вашингтоном. Таким способом країни працюють над глобальними ризиками.
- Попри конкуренцію, США і Китай стали по-справжньому взаємозалежними. Тому найближчими роками їм потрібно вибудувати нормальні відносини.
- Водночас 24 жовтня знову стався інцидент у Південнокитайському морі. Американський бомбардувальник Boeing B-52 і китайський винищувач "Шеньян" J-11 ледве уникнули зіткнення.