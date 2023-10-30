Китай має відповісти за "молодшого брата": чого чекати від зустрічі Байдена та Сі

У листопаді на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) можуть зустрітись лідери США та Китаю. Джо Байден і Сі Цзіньпін, імовірно, обговорюватимуть також російсько-українську війну.

Політолог Андрій Вігірінський сказав 24 Каналу, що президент Китаю в певному сенсі відповідальний за дії Владіміра Путіна.

До вашої уваги Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: Reuters дізналися, коли та де можуть відбутися переговори

"Китай повинен брати зобов'язання як "старший брат" Росії за те, що "молодший брат" дотримається їх. Ідеться про завдання ударів, тривання експансії", – зазначив Вігірінський.

Сі Цзіньпін відповідатиме за дії "молодшого брата" перед Байденом: дивіться відео 24 Каналу

Водночас з огляду на актуальність пріоритетом для США, найімовірніше, будуть бойові дії в Ізраїлі.

Що ще обговорюватимуть Байден і Сі

"Якщо це буде серйозна зустріч, з якою лідери країн хочуть вийти з певним результатом, то передусім вони обговорюватимуть питання співіснування США і Китаю", – вважає Вігірінський.

Так, Вашингтон і Пекін конкурують між собою. Тому важливо досягти відповідних домовленостей, щоб не допустити прямого зіткнення між країнами.

Крім того, важливим залишається питання "Єдиного Китаю" і належності Тайваню, а також гарантування демократичних виборів, які мають відбутись у січні 2024 року. До того ж багато тривог пов'язано з безпекою судноплавства в Малаккській протоці і Південнокитайському морі.

Китайсько-американські відносини: останні новини