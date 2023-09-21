Отримаємо більше, ніж досі, – політтехнолог припустив результати зустрічі Зеленського і Байдена

Візит Володимира Зеленського в США триває. Чи не найбільше всі очікують його зустрічі з Джо Байденом та рішення щодо далекобійних ракет ATACMS.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що, за результатами перемовин українського та американського президентів, військову допомогу нашій країні можуть навіть збільшити.

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"Перед виборчою кампанією в США ми отримаємо навіть, мабуть, більше, ніж до цього, бо важливо зафіксувати успіхи, зокрема України. США цілком можуть вважати "своїми" успіхи України за допомогою західної зброї", – зазначив Тизенгаузен.

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Саме тому рішення про ракети ATACMS для України майже ухвалене. Про це вже домовились і демократи, і республіканці – тепер річ у Білому домі.

На що може розраховувати Україна

Ітиметься про пакет допомоги на 24 мільярди доларів із загального пакета в 40 мільярдів.

Візит Зеленського важливий також щодо бюджетних процесів у США. Як і в нас, осінь там – пора бюджетних процесів,

– нагадав Тизенгаузен.

Саме тому важливо закласти в бюджет США на наступний рік побажання України щодо допомоги. Водночас Білий дім може виділяти додаткові пакети.

Чи зменшиться підтримка України за нового президента США

Раніше в західних ЗМІ повідомляли, що російський диктатор намагається затягнути війну в Україні, щоб дочекатись виборів у США. Мовляв, з новим президентом Вашингтон зменшить допомогу Києву.

Навіть якщо Трамп, такий компліментарний іноді до Путіна, стане президентом, він одноосібно не зможе ні санкції знімати, ні допомогу зменшувати. Так побудована система в США,

– констатував Тизенгаузен.

Ба більше, зі своєю слабкістю до популізму Трамп може навіть вступити в боротьбу з Путіним – щоб подобатись американцям.

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