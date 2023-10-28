Готові до співпраці: чому Байдену та Сі так важливо зустрітися
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітись у листопаді 2023 року у Сан-Франциско. Насамперед вони обговорять тему стратегічної взаємодії між Пекіном та Вашингтоном.
Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко. За його словами, зокрема, США хочуть використати вплив Китаю на Росію та Іран.
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Стратегічна взаємодія між Китаєм та США
Тарас Жовтенко зазначив, що хоч Штати вбачають у КНР геополітичного конкурента, однак не називають Китай джерелом загрози для міжнародної безпеки. Тому Вашингтон та Пекін повинні співпрацювати у певних стратегічних питаннях, зокрема, мовиться про контроль над ядерною зброєю.
Очевидно, Вашингтону потрібно налагодити з Пекіном стратегічний діалог, який дозволив би співпрацювати. Також побудувати формат стратегічної взаємодії, щоб певною мірою використовувати вплив КНР на проблемні авторитарні режими, які створюють загрози для безпеки США або їхніх союзників. До прикладу, це Росія, Іран,
– пояснив він.
Це одна з перших спроб спілкування між Байденом та Сі у реаліях збройної російської агресії проти України, щоб налагодити діалог щодо безпекової співпраці. Крім того, тенденція гібридної агресії поширилась на Близький Схід не без участі Росії та Ірану.
Напередодні Сі Цзіньпін заявив, що від правильного та рівноправного діалогу між Вашингтоном та Пекіном залежить глобальна безпека. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" переконаний, що Китай прагне бути другим центром впливу у міжнародних відносинах.
Зустріч Байдена та Сі: головне
- Наміри про зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном упродовж кількох наступних місяців президент США Джо Байден озвучив ще у червні 2023 року. Востаннє вони розмовляли у межах саміту G20 в Індонезії у листопаді 2022 року.
- Байден та Сі можуть зустрітися у листопаді 2023 року. Зазначається, що зустріч лідерів відбудеться під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско.
- Очільник МЗС Китаю Ван Ї вже відвідав Вашингтон для підготовки до зустрічі Байдена та Сі. Переговори тривали протягом однієї години.
- Сі Цзіньпін відправив лист Національному комітету з американсько-китайських відносин зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. У ньому президент Китаю заявив, що готовий співпрацювати зі США. Також він закликав до більш стабільних двосторонніх зв'язків, які мають будуватися на принципах "взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідної співпраці".