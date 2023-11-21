Росії доведеться прийняти правила гри: про що свідчать домовленості Сі та Байдена

Переговори між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбулись 15 листопада у Сан-Франциско. Вони домовились, що не будуть конфліктувати військовим шляхом, а залишаться на рівні конкурентів.

Для Росії це погана новина, адже країна-агресорка більше не входить до глобальних гравців. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

Дивіться також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Погана новина для Росії

Олег Саакян зазначив, що домовленості між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом продемонстрували певну розрядку у світовій політиці. Відносини між Китаєм та США не переходять у стадію воєнного конфлікту, а залишаються на рівні конкуренції.

Дві країни домовились не застосовувати силу для вирішення конфліктів, а конкурувати у торгівлі, новаціями і так далі. Для Росії тут нема хорошої новини. Росія у такий спосіб випала з клубу глобальних гравців. Це можна назвати "говорили без Росії про неї, про правила гри, які Росії доведеться прийняти",

– сказав він.

За словами політолога, США були визнані як лідери демократичного світу, а Китай – не демократичного. Пекін отримав відповідальність за Росію.

Саакян про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео

Переговори між Китаєм та США: головне