Росії доведеться прийняти правила гри: про що свідчать домовленості Сі та Байдена
Переговори між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбулись 15 листопада у Сан-Франциско. Вони домовились, що не будуть конфліктувати військовим шляхом, а залишаться на рівні конкурентів.
Для Росії це погана новина, адже країна-агресорка більше не входить до глобальних гравців. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.
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Погана новина для Росії
Олег Саакян зазначив, що домовленості між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом продемонстрували певну розрядку у світовій політиці. Відносини між Китаєм та США не переходять у стадію воєнного конфлікту, а залишаються на рівні конкуренції.
Дві країни домовились не застосовувати силу для вирішення конфліктів, а конкурувати у торгівлі, новаціями і так далі. Для Росії тут нема хорошої новини. Росія у такий спосіб випала з клубу глобальних гравців. Це можна назвати "говорили без Росії про неї, про правила гри, які Росії доведеться прийняти",
– сказав він.
За словами політолога, США були визнані як лідери демократичного світу, а Китай – не демократичного. Пекін отримав відповідальність за Росію.
Саакян про зустріч Байдена та Сі: дивіться відео
Переговори між Китаєм та США: головне
- Сі Цзіньпін та Джо Байден зустрілись 15 листопада у Сан-Франциско під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Зустріч лідерів відбулась в особняку, який розташований на південь від Сан-Франциско. Основна частина переговорів проходила за закритими дверима.
- Президенти США та Китаю обговорили питання війни Росії проти України, Тайваню та ситуацію на Близькому Сході. Крім того, держави домовилися відновити військовий зв'язок.
- Джо Байден заявив, що вважає Сі Цзіньпіна диктатором, бо той керує комуністичною країною. МЗС Китаю відреагувало та назвало ці слова безвідповідальними та помилковими.