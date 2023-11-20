Дуже важлива історія: чи може візит Сі у США вплинути на підтримку Росії Китаєм
Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін 15 листопада зустрілись у Сан-Франциско. Однак навіть після цього Пекін продовжить допомагати Росії, однак у дуже обмеженому обсязі.
Підтримка Росії Китаєм не буде у такому об'ємі, як допомога Україні з боку Заходу. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Китай претендує на світову гегемонію"
Ігор Яковенко зазначив, що зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена була дуже важливою. Головний результат цих переговорів – це відновлення комунікації між китайськими та американськими військовими.
Фактично це знижує до майже нульової позначки шанси на якийсь конфлікт, який може призвести до ядерної катастрофи. Це дуже важлива історія,
– вважає він.
На думку опозиціонера, попри усе не варто думати, що Китай припинить допомагати Росії. Крім того, КНР намагатиметься підтримувати напруження у світі. Зокрема, впливати на процеси на Близькому Сході, однак це буде безуспішно.
"Як і раніше, Китай претендує на світову гегемонію. Він буде озброювати Росію проти України. Але підтримка Росії буде продовжуватись в обмеженому об’ємі. Це дуже важливо. Це не буде та підтримка, яку Захід надає Україні", – припустив журналіст.
Яковенко про підтримку Росії Китаєм: дивіться відео
Зустріч Байдена та Сі: головне
- 15 листопада Сі Цзіньпін прилетів до Сан-Франциско, щоб зустрітись із Джо Байденом. Згодом китайський президент відвідав щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
- Переговори лідерів відбулися в особняку, який розташований на південь від Сан-Франциско. Адміністрація Байдена показала лише початок переговорів. Основна частина зустрічі проходила за закритими дверима.
- Сі Цзіньпін назвав двосторонні відносини Китаю та США найважливішими у всьому світі. Він заявив, що дві держави не мають права повертатися один до одного спинами. Зокрема, лідер КНР зауважив, що розмірів планети Земля вистачить для обох країн та досягнення ними успіху.
- Президенти обговорили питання війни Росії в Україні, ситуацію на Близькому Сході та позиції щодо Тайваню. Китай та США домовилися відновити військовий зв'язок.
- Джо Байден заявив, що досі вважає Сі Цзіньпіна диктатором, адже той керує комуністичною країною. МЗС Китаю відреагувало та назвало ці слова безвідповідальними та помилковими.