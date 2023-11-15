Китай використовує Росію: наслідки зустрічі Байдена та Сі можуть серйозно вдарити по Кремлю

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до США, де повинен зустрітися із американським президентом Джо Байденом. У Росії не коментують візит, адже сам факт конструктивного діалогу неприємний Кремлю.

Лише пропагандистські телеграм-канали гостро відреагували на рішення Сі співпрацювати зі США. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог Володимир Фесенко, додавши, що це чітко вказує на інтереси Росії – їй вигідно, аби між Вашингтоном та Пекіном була напруга та конфлікти.

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Чому Росії важливий конфлікт між Піднебесною та Америкою

Ба більше, за словами Фесенка, Москві зручно, щоб між Китаєм та США було відверте протистояння та сварки. У такому випадку активізується співробітництво Росії та Китаю у військовій сфері. Зокрема, мовиться про постачання зброї та підтримку Пекіном війни в Україні.

Китай тримає дистанцію. Він використовує Росію у своїх інтересах. Так, на жаль, Китай сприймає війну Росії проти України у контексті свого суперництва зі Сполученими Штатами. В оцінках причин війни вони дуже близькі до Росії. Вони вважають, що це наслідок розширення НАТО на Схід, наслідок геополітичної гегемонії США та інші стереотипи,

– пояснив політолог.

Утім, підтримувати російсько-українську війну та визнавати анексію окупованих територій, Китай не збирається.

Тому Росія хоче, аби виник прямий відкритий конфлікт між США та Китаєм, приміром, через Тайвань. Це зблизить Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, натомість відверне Джо Байдена від підтримки України.

Цікаво! Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Проте Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

У дипломатичному плані США зараз дотримуються політики "єдиного Китаю", яка визнає лише один китайський уряд – у Пекіні – і має офіційні зв'язки з Китаєм, а не з Тайванем. Але в травні 2022 року президент США Джо Байден, схоже, посилив позицію Вашингтона з цього приводу. На запитання, чи будуть США захищати Тайвань військово, Байден відповів: "Так".

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Сі буде домовлятися на майбутнє

У 2024 році у США мають відбутися президентські вибори, тому, цілком можливо, що переможе Дональд Трамп, відомий своєю антикитайською позицією. Тому Сі міг погодитися на зустріч із Байденом, аби вже зараз налагодити відносини між країнами.

Зокрема, президент Китаю може домовитися про наступне:

зняти певні нашарування проблем із США в торговельно-економічній сфері;

розробити правила взаємодії навколо Тайваню.

Зараз Байден налаштований на конструктивний діалог. Він готовий домовлятися, він це демонструє. Його адміністрація це підтверджує. Сі це відчув та спробує використати такий шанс, тому що домовлятися з Трампом буде набагато важче,

– наголосив Володимир Фесенко.

Звісно, якщо Дональд Трамп все ж стане наступним президентом США, то може скасувати всі домовленості. Однак Сі демонструє можливість співпраці не лише із Байденом, а й нинішніми американськими елітами, бізнесом та особами, які прийдуть до влади у майбутньому.

Торговельна війна США і Китаю 5 травня 2019 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що планує підвищити мита з 10% до 25% на майже половину всіх імпортних товарів із Піднебесної. Так було порушено перемир’я в торговельній війні США та Китаю, яке тривало з вересня 2018 року. Рішення Трампа спровокувало падіння на фондовому ринку Китаю.

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