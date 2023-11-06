Зустріч Байдена й Сі Цзіньпіна: політолог розповів, чому це невигідно Путіну

Ймовірна зустріч Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна відбудеться у листопаді на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде у Сан-Франциско. Швидких результатів не варто очікувати, але переговори у цьому випадку краще, ніж пряме й жорстке протистояння між США та Китаєм.

Про це 24 Каналу сказав політолог Володимир Фесенко, пояснивши, чому президенту Росії Владіміру Путіну вигідне жорстке протиборство між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Зазначимо, що нещодавно китайський лідер заявив, що готовий співпрацювати зі США.

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Є розбіжності

Як зауважив Фесенко, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна дуже невигідна для Путіна. Він сподівається, що Пекін надалі підтримуватиме війну проти України й буде разом з Москвою проти Вашингтона.

Однак у Китаю дещо інша позиція. Так, Пекін зараз й в економічній, і геополітичній конкуренції зі США. Китай прагне світового лідерства,

– мовив політолог.

Росія хоче багатополярного світу, де країна-агресор буде одним з центрів впливу. Водночас Китай хоче двополярного світу, де є лише дві великі держави – США й Китай, які між собою домовляються, конкурують, але все вирішують лише вони.

Тут є розбіжності. Я думаю, що зараз Китай не готовий і не хоче прямої, особливо військової, конфронтації зі Сполученими Штатами. Це занадто ризиковано, до того ж це великий негатив для світової торгівлі,

– додав Фесенко.

За його словами, в інтересах Китаю та Росії є низка відмінностей. Світу важливо, щоб США і Китай продовжували свій діалог. Звісно, між Пекіном та Вашингтоном є конкуренція й певне геополітичне протистояння, але у даній ситуації краще нехай вони домовляються та ведуть переговори.

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