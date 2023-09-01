Ердоган поїде в Росію на зустріч із Путіним: у Кремлі підтвердили дату

Зустріч Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна відбудеться 4 вересня у Сочі. Президенти Туреччини та Росії зустрінуться вже у понеділок.

Путін та Ердоган усе ж зустрінуться. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про зустріч

Як кажуть у Кремлі, на ній буцімто "обговорять подальший розвиток взаємовигідної двосторонньої співпраці та актуальну міжнародну проблематику".

Мова про зернову угоду, з якої Росія вийшла в липні 2023 року. Тепер же Анкара в особі Ердогана буде намагатися переконати Москву "відкотити все назад". Угода працювала рік, Туреччина та Організація Об'єднаних Націй дали гарантію безпечного проходження українського зерна через Чорне море та сприяли російському експорту зерна і добрив.

Після двосторонніх переговорів у Москві зі своїм турецьким колегою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив у четвер, що Росія буде готова знову приєднатися до чорноморської ініціативи, щойно побачить гарантії реалізації обіцяних Росії переваг,

– пишуть журналісти CNN.

У четвер генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив "набір конкретних пропозицій" щодо поновлення угоди в листі Лаврову.

Чорноморська зернова угода мала важливе значення, адже не тільки вможливлювала експорт українського зерна, але й стабілізувала глобальні продовольчі ринки після початку повномасштабної війни Росії проти України. В українському МЗС зрив зернової угоди назвали голодними іграми.

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