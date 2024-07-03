Ердоган обговорив з Путіним "припинення вогню" в Україні та "справедливий мир" для обох сторін

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Ну й звісно не обійшлося без розмов про Україну.

Ердоган у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва заявив Путіну, що "справедливий мир", який задовольнить обидві сторони, можливий. Турецький президент також висловив готовність "закласти основу для угоди про припинення вогню".

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Що сказав Ердоган Путіну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив кремлівському господарю, що Анкара готова зробити внесок і може закласти основу для угоди про припинення вогню між Росією та Україною.

За його словами, спочатку потрібно домовитися про припинення вогню, а потім розпочати обговорення мирної угоди. Водночас улюбленець російського диктатора Дмітрій Пєсков вже прокоментував подібні пропозиції.

Як наголосив лакей Путіна, Ердоган не є ймовірним посередником на перемовинах стосовно війни в Україні.

Що цьому передувало