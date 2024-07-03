Ердоган обговорив з Путіним "припинення вогню" в Україні та "справедливий мир" для обох сторін
Джерело:BBC
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Ну й звісно не обійшлося без розмов про Україну.
Ердоган у рамках саміту Шанхайської організації співробітництва заявив Путіну, що "справедливий мир", який задовольнить обидві сторони, можливий. Турецький президент також висловив готовність "закласти основу для угоди про припинення вогню".
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Що сказав Ердоган Путіну
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив кремлівському господарю, що Анкара готова зробити внесок і може закласти основу для угоди про припинення вогню між Росією та Україною.
За його словами, спочатку потрібно домовитися про припинення вогню, а потім розпочати обговорення мирної угоди. Водночас улюбленець російського диктатора Дмітрій Пєсков вже прокоментував подібні пропозиції.
Як наголосив лакей Путіна, Ердоган не є ймовірним посередником на перемовинах стосовно війни в Україні.
Що цьому передувало
- Кілька місяців тому ЗМІ написали про те, що Туреччина буцімто пропонує Україні та Росії план із замороження війни. Він буцімто передбачає, що Київ відмовиться від вступу до НАТО бодай до 2040 року.
- Раніше Ердоган також запевняв, що готовий виступати посередником між Україною та Росією. Але однієї турецької ініціативи замало.
- Зауважимо, головний омбудсмен Туреччини напередодні висловив намір відвідати наших полонених захисників, які наразі перебувають на території Росії.